الخطيب يعد بصفقات سوبر في يناير من أجل تعويض جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سوف يبذل قصارى جهده في الفترة القادمة من أجل التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل لتعويض جماهير القلعة الحمراء عن خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بالرغم من الوصول للمباراة النهائية.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب سوف يعقد جلسة في غاية الأهمية في الفترة القليلة القادمة رفقة الجهاز الفني لفريق الأهلي، وذلك بحضور كلاً من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي إضافة إلى الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب قد وضع قائمة أولية مكونة من 4 لاعبين سوف يتم التعاقد معهم بأي وسيلة ممكنة خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة أي في شهر يناير المقبل من العام القادم 2019.

وقد أكدت التقارير أن هذه القائمة سوف يتصدرها رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي سابقاً ولاعب نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي حالياً، كما تضم هذه القائمة أيضاً اللاعب حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي.

أما على المستوى الدفاعي وتحديداً في مركز الظهير الأيمن وأيضاً مركز الظهير الأيسر، يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الظهير الأيمن باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي، كما يرغب النادي الأهلي في التعاقد أيضاً مع الظهير الأيسر كريم حافظ لاعب نادي إِسطنبول باشاكشهيِر التركي.

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