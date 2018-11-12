الأهلي يتوصل إلى إتفاق نهائي مع مؤمن زكريا من أجل تجديد عقده

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر 2018 عن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التوصل إلى إتفاق نهائي مع اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بخصوص ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي في السنوات القادمة.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في إقناع اللاعب مؤمن زكريا بتجديد عقده مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، ولعل ما ساهم في ذلك هو رغبة اللاعب نفسه في الاستمرار أيضاً مع المارد الأحمر في المواسم القادمة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتفق مع اللاعب مؤمن زكريا على جدولة مستحقاته المتأخرة والتي تصل قيمتها إلى مبلغ 5 مليون جنيه على مدار الموسمين القادمين من العقد الجديد، علماً بأن عقد اللاعب مؤمن زكريا الحالي سوف ينتهي مباشرة مع نهاية الموسم الحالي مما يمنح اللاعب الحق في التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل من العام القادم 2019.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتفق مع اللاعب مؤمن زكريا على توقيع عقد يربط الأخير بالنادي الأهلي لمدة 3 مواسم قادمة، على أن يحصل اللاعب مؤمن زكريا على مبلغ تصل قيمته إلى 20 مليون جنيه طوال هذه المدة.

وتأتي موافقة اللاعب مؤمن زكريا على عملية تجديد عقده مع النادي الأهلي، بناءً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي، والذي أكد بدوره نيته الاعتماد من جديد على اللاعب مؤمن زكريا في المباريات القادمة للمارد الأحمر.

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