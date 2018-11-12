موعد مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الخامسة في إطار التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي سوف تُقام تحديداً على أرض دولة الكاميرون في مطلع العام المقبل أي في شهر يناير القادم 2019.

ولا شك أن النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف تكون مميزة للغاية، وذلك نظراً لكونها النسخة الأولى التي ستُلعب بتواجد 24 منتخباً أفريقياً في المنافسة على مر التاريخ بأكمله، وذلك بناءً على التعديلات التي أدخلها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم على نظام وشكل مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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وكما اعتادت جماهير كرة القدم في السنوات الماضية، فإن جميع مباريات مسابقة كأس أمم أفريقيا القادمة منذ بدايتها وحتى المباراة النهائية، سوف تكون منقولة بشكل حصري فقط لا غير عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون:

منتخب مصر / منتخب المغرب، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جنوب السودان / منتخب بوروندي، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب المغرب / منتخب الكاميرون، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جزر القمر / منتخب مالاوي، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب سيشل / منتخب ليبيا، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب نيجيريا، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوغندا / منتخب الرأس الأخضر، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ناميبيا / منتخب غينيا بيساو، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب غينيا الِإستوائية / منتخب السنغال، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الغابوُن / منتخب مالي، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب غامبيا / منتخب بنين، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مدغشقر / منتخب السودان، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب إثيوبيا / منتخب غانا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب كينيا / منتخب سيراليون، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب رواندا / منتخب أفريقيا الوسطى، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب سوازيلاند / منتخب النيجر، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب موزمبيق / منتخب زامبيا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليسوتو / منتخب تنزانيا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكونغو / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب أنجولا / منتخب بوركينا فاسو، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب توغو / منتخب الجزائر، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليبيريا / منتخب زيمبابوي، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب غينيا / منتخب كوت ديفوار، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب موريتانيا / منتخب بوتسوانا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة بوتسوانا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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