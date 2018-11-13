موعد مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم استئناف مباريات مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م من جديد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تُقام في هذه الفترة الجولة الخامسة إضافة إلى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وعلى الرغم من أن هذه المسابقة الأوروبية الدولية لا تزال حديثة النشأة، إلا أن الاهتمام بها قد بدأ يزداد بصورة ملفتة من طرف الجميع، وخاصة في ظل الجوائز المالية الضخمة التي سوف تحصل عليها جميع المنتخبات.

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ولعل ما ساهم أيضاً في زيادة عامل الإثارة في هذه المسابقة، هو نظام المسابقة الإحترافي الذي وضعه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وخاصة من ناحية جعل هذه المسابقة بمثابة جسراً للعبور إلى مسابقة كأس أمم أوروبا في صيف عام 2020.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الخامسة عن الرابطة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019:

منتخب بلجيكا / منتخب أيسلندا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كرواتيا / منتخب إسبانيا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب هولندا / منتخب فرنسا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب البرتغال، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض موعد مباريات الجولة الخامسة عن الرابطة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب النمسا / منتخب البوسنة والهرسك، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفاكيا / منتخب أوكرانيا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ويلز / منتخب الدنمارك، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تركيا / منتخب السويد، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الخامسة عن الرابطة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019:

منتخب المجر / منتخب إستونيا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليونان / منتخب فنلندا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب قبرص / منتخب بلغاريا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفينيا / منتخب النرويج، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب صربيا / منتخب مونتينيغرو، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ألبانيا / منتخب إسكتلندا، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب رومانيا / منتخب ليتوانيا، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة الخامسة عن الرابطة الرابعة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب كازاخستان / منتخب لاتفيا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أندورا / منتخب جورجيا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سان مارينو / منتخب مولدوفا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لوكسمبورج / منتخب بيلاروسيا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جبل طارق / منتخب أرمينيا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب مقدونيا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أذربيجان / منتخب جزر الفارو، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مالطا / منتخب كوسوفو، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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