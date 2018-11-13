تعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019

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تبلغ الإثارة ذروتها خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي بدأت انطلاقاً من يوم أمس الإثنين الموافق 12 نوفمبر 2018 على أن تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 نوفمبر 2018، وذلك نظراً لأن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم سوف يكونوا على موعد مع مباريات الجولة السادسة والأخيرة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن جميع المنتخبات الأربعة التي سوف تضمن مقعدها في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، سوف يتم التعرف عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع العلم بأن المنافسة لا تزال مشتعلة للغاية في الرابطة الأولى بين كبار كرة القدم الأوروبية.

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ولا شك أن الفائز الأكبر في نهاية المطاف سوف يكون هو عاشق كرة القدم، وخاصة وأن الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية إضافة إلى المباراة النهائية، سوف يتم إقامتهما في صيف العام القادم 2019 وتحديداً في شهر يونيو.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن الرابطة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب إنجلترا / منتخب كرواتيا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب سويسرا / منتخب بلجيكا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ألمانيا / منتخب هولندا، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرتغال / منتخب بولندا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن الرابطة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب أيرلندا الشمالية / منتخب النمسا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية التشيك / منتخب سلوفاكيا، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الدنمارك / منتخب جمهورية أيرلندا، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب السويد / منتخب روسيا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن الرابطة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب المجر / منتخب فنلندا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليونان / منتخب إستونيا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلغاريا / منتخب سلوفينيا، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب قبرص / منتخب النرويج، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إسكتلندا / منتخب الكيان الصهيوني، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب صربيا / منتخب ليتوانيا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مونتينيغرو / منتخب رومانيا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن الرابطة الرابعة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب مولدوفا / منتخب لوكسمبورج، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سان مارينو / منتخب بيلاروسيا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أندورا / منتخب لاتفيا، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جورجيا / منتخب كازاخستان، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مقدونيا / منتخب جبل طارق، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب أرمينيا، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوسوفو / منتخب أذربيجان، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مالطا / منتخب جزر الفارو، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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