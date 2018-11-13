رد فعل ناري من الاتحاد الإماراتي بعد قرار تأجيل مباراة مصر والإِمارات الودية

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أصدر الإتحاد الإماراتي لكرة القدم في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018 بياناً رسمياً ونارياً رداً على كلاً من الإتحاد المصري لكرة القدم إضافة إلى شركة “برزنتيشن سبورت” الراعي الرسمي لإتحاد الكرة، وذلك بعد طلب تأجيل المباراة الودية الدولية التي كانت سوف تجمع بين المنتخب الإماراتي وبين ضيفه المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

حيث جاء بيان الإتحاد الإماراتي لكرة القدم على النحو التالي: “تلقى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم مساء يوم أمس الإثنين الموافق 12 نوفمبر 2018 رسالة من شركة “برزنتيشن سبورت” الراعي الرسمي للإتحاد المصري لكرة القدم، تُفيد بطلب تأجيل المباراة الدولية الودية بين منتخبنا الوطني الأول وشقيقه منتخب مصر المقرر إقامتها يوم 20 نوفمبر 2018 بإِستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي”.

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كما جاء في البيان أيضاً: “رسالة الشركة أشارت إلى أن قرار التأجيل جاء بناءً على طلب الإتحاد المصري لكرة القدم، وبناءً على هذا الأمر فإن إتحاد الإمارات لكرة القدم يُبدي إِستيائه الشديد من التعامل غير الإِحترافي من شركة برزنتيشن سبورت، خاصة بعد اتفاق الطرفين على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة وإدراجها ضمن أجندة المباريات الدولية الودية في الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم، والإعلان الرسمي عن إقامة المباراة من قِبل الإتحاد المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ 23 أكتوبر 2018”.

وفي إطار البيان أيضاً قال الإتحاد الإماراتي لكرة القدم: “عليه قرر إتحاد الإمارات لكرة القدم وقف التعامل مع شركة برزنتيشن سبورت مستقبلاً، كما يُبدي إتحاد الإمارات لكرة القدم استغرابه من التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم، وتداولتها وسائل الإعلام المختلفة حول إلغاء أو تأجيل المباراة قبل مخاطبتنا بشكل رسمي”.

وفي ختام البيان قال الإتحاد الإماراتي لكرة القدم: “انطلاقاً من حرص إِتحاد الكرة على توفير إِحتياجات المنتخب الوطني من تجمعات داخلية ومُعسكرات خارجية ومباريات ودية دولية ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، وعدم تأثر برنامج معسكر المنتخب المقام حالياً في دبي، فإن الإتحاد قام وبشكل فوري بعد استلام رسالة طلب تأجيل المباراة بالبحث عن منتخب بديل سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً”.

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