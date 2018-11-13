موعد المباريات الودية الدولية في فترة التوقف الحالية من 14 إلى 20 نوفمبر 2018

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات الدولية الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018 وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 نوفمبر 2018.

وتأتي هذه المباريات الدولية الودية على مستوى جميع قارات العالم في إطار تحضيرات كل المنتخبات العالمية، وذلك استعداداً من أجل المشاركة في مختلف المحافل الدولية القادمة سواء في العام الحالي 2018 أو خاصة في العام المقبل 2019.

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حيث من المقرر أن يكون عشاق كرة القدم في شهر نوفمبر الحالي على موعد مع مباريات الجولة الخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفي مطلع العام المقبل 2019 وتحديداً في عام 2019، سوف يكون عشاق كرة القدم على موعد مع مسابقة كأس أمم آسيا 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولن تقتصر المتعة عند ذلك الحد فحسب، حيث سيكون كل عشاق كرة القدم على موعد مع صيف ساخن للغاية في العام القادم 2019، وذلك من خلال متابعة مسابقة كأس أمم أفريقيا على أرض دولة الكاميرون، إضافة إلى مسابقة كوبا أمريكا على أرض دولة البرازيل، وأيضاً مع مباراتي الدور نصف النهائي إضافة إلى المباراة النهائية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وإليكم الآن موعد المباريات الودية الدولية خلال فترة التوقف الدولي الحالية من 14 إلى 20 نوفمبر 2018:

منتخب سويسرا / منتخب قطر، الأربعاء 14 نوفمبر 2018، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إِيران / منتخب ترينيداد وتوباغو، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب بولندا / منتخب جمهورية التشيك، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب أيرلندا الشمالية، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ألمانيا / منتخب روسيا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إنجلترا / منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوزبكستان / منتخب لبنان، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب فلسطين / منتخب باكستان، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكويت / منتخب البحرين، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بيرو / منتخب الإكوادور، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليابان / منتخب فنزويلا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الإمارات / منتخب بوليفيا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة 16:25 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب السعودية / منتخب اليمن، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرازيل / منتخب الأوروغواي، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب عمان / منتخب سوريا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأرجنتين / منتخب المكسيك، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب تشيلي / منتخب كوستاريكا، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الثانية والربع صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب الهندوراس / منتخب بنما، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب أُستراليا / منتخب كوريا الجنوبية، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأردن / منتخب الهند، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا / منتخب البوسنة والهرسك، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أيسلندا / منتخب قطر، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب عمان / منتخب البحرين، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إِيران / منتخب فنزويلا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018.

منتخب نيجيريا / منتخب أوغندا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018.

منتخب أُستراليا / منتخب لبنان، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوزبكستان / منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الصين / منتخب فلسطين، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

منتخب تونس / منتخب المغرب، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأردن / منتخب السعودية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب الباراغواي، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تركيا / منتخب أوكرانيا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ألبانيا / منتخب ويلز، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرازيل / منتخب الكاميرون، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فرنسا / منتخب الأوروغواي، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكويت / منتخب سوريا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الأرجنتين / منتخب المكسيك، الأربعاء 21 نوفمبر 2018، الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب تشيلي / منتخب الهندوراس، الأربعاء 21 نوفمبر 2018، الساعة الثانية والربع صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب بيرو / منتخب كوستاريكا، الأربعاء 21 نوفمبر 2018، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

منتخب بنما / منتخب الإكوادور، الأربعاء 21 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة.

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