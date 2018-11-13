عرض مُغري من الدوري السعودي من أجل ضم نجم الزمالك في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018 أن أحد كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين قد أرسل عرضاً مغرياً للغاية إلى نادي الزمالك، وذلك من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي الاتحاد السعودي يرغب جدياً في التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، وذلك في الميركاتو الشتوي القادم أي في شهر يناير المقبل من العام القادم 2019 من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن عرض نادي الاتحاد كان مغرياً للغاية من الناحية المادية سواء لنادي الزمالك أو حتى للتونسيِ حمدي النقاز، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل سريع قبل موعد فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن ذلك العرض المغري قد جاء نظراً إلى المستوى المميز للغاية الذي قدمه اللاعب التونسي حمدي النقاز رفقة فريق الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات، مما جعله أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق الزمالك بالرغم من تواجد الظهير الأيمن المخضرم حازم إمام.

ولا شك أن فكرة التخلي عن التونسي حمدي النقاز من طرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف تكون في غاية الصعوبة، وخاصة في ظل اعتماد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعب حمدي النقاز في العديد من المباريات نظراً لمستواه العالي من الناحية الفنية.

ومن جانبه لن يُخاطر اللاعب التونسي حمدي النقاز بمستقبله في حالة رحيله عن صفوف فريق الزمالك، وخاصة وأن نادي الاتحاد السعودي يعيش في وضعية كارثية للغاية منذ مطلع الموسم الحالي، مما جعله يتواجد حالياً في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إضافة إلى أنه قد تم إقصائه من دور ال32 من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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