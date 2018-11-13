أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل ملاقاة الوصل الإماراتي في كأس زايد للأبطال

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل موعد مباراة إياب الدور ثمن النهائي أمام فريق الوصل الإماراتي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النجم المخضرم أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي بات جاهزاً بنسبة كبيرة للغاية من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة في العضلة الأمامية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابت محمد يوسف إلى أن متوسط الميدان هشام محمد بات أيضاً جاهزاً من أجل المشاركة مع المارد الأحمر في المباريات القادمة، وذلك بعد أن تعافى هو الآخر من الإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخراً في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الوصل في يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يحتاج كامل عناصره الأساسية في الفترة القادمة، وذلك من أجل مصالحة جماهير القلعة الحمراء الغاضبة بشدة من الفريق، وخاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بالرغم من الوصول إلى المباراة النهائية.

ويبدأ المارد الأحمر تحضيراته من جديد انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة المقر الرئيسي للنادي الأهلي، على أن يتم تحديد موعد السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما بعد من طرف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

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