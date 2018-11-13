الأهلي مهدد بالحرمان من المشاركة أفريقياً بسبب تقرير الحكم الجزائري مهدي عبيد !

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ذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018 أن النادي الأهلي مهدد بعقوبات قاسية للغاية من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة القادمة، والتي قد تصل إلى حد الحرمان من المشاركة في المسابقات الأفريقية بسبب التقرير المرتقب من الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2018.

حيث أشارت صحيفة “الصريح” التونسية إلى أن الحكم الجزائري مهدي عبيد سوف يقوم بتقديم تقريراً مفصلاً عن أحداث مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2018، والتي جمعت بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن هذه المباراة قد عرفت ارتكاب الحكم الجزائري مهدي عبيد أخطاء فادحة في حق فريق الترجي الرياضي، وذلك من خلال قيامه بإِحتساب ركلتي جزاء ليس لهما أي أساس من الصحة لمصلحة المارد الأحمر بالرغم من إِستعانته بتقنية جكم الفيديو المساعد أثناء المباراة.

وبناءً على هذه الأخطاء فإن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر بدوه معاقبة الحكم الجزائري مهدي عبيد من خلال تجميد نشاطه لحين الإنتهاء من التحقيق معه، وهو الأمر الذي دفع الجزائري مهدي عبيد لتقديم ذلك التقرير المفصل عن أحداث مباراة الذهاب.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن ذلك التقرير المقدم من طرف الحكم الجزائري مهدي عبيد، سوف يشمل اعترافات وخفايا لم يتحدث عنها في الفترة الماضية بخصوص هذه المباراة، مما قد يجعل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يقوم بفرض عقوبات صارمة على النادي الأهلي قد تصل إلى حد الحرمان في المشاركات في جميع المسابقات الأفريقية في الفترة القادمة.

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