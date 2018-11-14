صلاح يستعرض عضلاته قبيل مواجهة المنتخب التونسي الجمعة القادمة

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حينما قام اللاعب المصري الشهير محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أثناء تواجده في صالة ألعاب رياضية “جيم”، وهو يؤدي تدريباته الرياضية.

أظهرت الصورة اللاعب المصري وهو يستعرض عضلاته قبيل مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره المنتخب التونسي في إطار الجولة الخامسة من “تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية” والتي من المتعين أن يتم إجرائها يوم الجمعة القادمة.

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