بعد 4 انتصار متتالية لـ “سولاري”.. ريال مدريد يعينه مديراً فنياً لمدة 3 سنوات

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صرح نادي ريال مدريد الإسباني عن تعيين المدرب “سانتياجو سولاري” بشكل رسمي لقيادة الفريق حتى عام 2021، أتى هذا القرار بعد حالة التحسن الكبيرة في نتائج فريق ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإسباني خلال الفترة السابقة.

نص بين نادي ريال مدريد عن تعيين سولاري

قام النادي الإسباني بإصدار بيان رسمي عبر موقعه جاء فيه التالي “وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد، والذي عقد اجتماعه يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018، على أن يتم تعيين سانتياجو سولاري كمدرب للفريق الأول حتى الثلاثين من شهر يونيو لعام 2021م”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن المدرب الإسباني “سانتياجو سولاري” سبق له قيادة نادي كاستيا خلال عام 2013، وكان المدرب بالقرب من تدريب فريق “بلد الوليد” خلال الوقت الماضي، لكنه فضل أن يستمر في تدريب نادي ريال مدريد.

تولي سانتياجو سولاري قيادة نادي كاستيا ثم تحول إلى قيادة نادي ريال مدريد بعد أن تم إصدار قرار بإقالة مدرب النادي السابق “يولين لوبيتيجي” بعد أن خسر مباراة كلاسيكو الليجا أمام نادي برشلونة بخمس أهداف مقابل هدف واحد.

تولت انتصار سانتياجو سولاري أربع مرات متتالية جعله جدير بثقة إدارة وجماهير نادي ريال مدريد، لتعلن بعدها إدارة النادي أن تم تجديد عقد المدرب الإسباني لمدة ثلاثة سنوات قادمة حتى عام 2021.