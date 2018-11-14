مصادر صحفية تونسية تكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص التونسي علي معلول

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كشفت مصادر صحفية تونسية اليوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018 عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتحديداً بخصوص مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

حيث أشارت المصادر إلى أن التونسي علي معلول بات على مشارف الرحيل عن صفوف فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من خلال تعاقده المرتقب مع نادي الصفاقسي التونسي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن التونسي علي معلول قد اجتمع في الأيام القليلة الماضية مع رئيس نادي الصفاقسي من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، وذلك أثناء تواجده في دولة تونس من أجل مؤازرة المارد الأحمر في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن التونسي علي معلول سبق وأن طلب من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السماح له بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر، إلا أن الكابتن محمود الخطيب وعده بتحقيق ذلك حينما يصل للنادي الأهلي عرضاً رسمياً مناسباً له وأيضاً لقيمة اللاعب.

ويُعد التونسي علي معلول أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق الأهلي منذ التعاقد معه في عام 2016، علماً بِأن الإصابات دائماً كانت هي العقبة الكبيرة أمام تألق التونسي علي معلول مع المارد الأحمر، ويكفي الإشارة إلى أن التونسي علي معلول يغيب عن صفوف فريق الأهلي منذ شهر أكتوبر الماضي ولن يعود من جديد إلى الملاعب إلا مع مطلع العام القادم 2019.

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