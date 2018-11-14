موعد مباراة إِسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية الخميس 15/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إِسبانيا وكرواتيا، يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة مضيفه منتخب كرواتيا في مساء يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 على ملعب ماكسيمير في العاصمة الكرواتية زغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب إسبانيا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إِسبانيا وكرواتيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إِسبانيا وكرواتيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إسبانيا وكرواتيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إِسبانيا وكرواتيا

موعد مباراة إِسبانيا وكرواتيا، يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة مضيفه منتخب كرواتيا في مساء يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 على ملعب ماكسيمير في العاصمة الكرواتية زغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إِسبانيا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إِسبانيا وكُرواتيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إِسبانيا وكُرواتيا، سوف تكون مباراة إِسبانيا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إِسبانيا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة إِسبانيا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات إسبانيا وكرواتيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إِسبانيا وكرواتيا، يدخل منتخب إسبانيا غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه منتخب كرواتيا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن منتخب إسبانيا سوف يسعى من خلال هذه المباراة لمصالحة الجماهير الإسبانية، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب لاروخا في الجولة الماضية من عمر المسابقة على يد ضيفه المنتخب الإنجليزي، وهي النتيجة التي أشعلت الصراع نوعاً ما على صدارة هذه المجموعة الرابعة.

وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن المنتخب الإسباني لا يزال مصيره بيده وحده وليس بيد أي منتخب آخر، حيث يكفي المنتخب الإسباني تحقيق الانتصار في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب كرواتيا من أجل ضمان الصدارة دون الحاجة إلى الإنتظار حتى الجولة الأخيرة لمعرفة مصيره في المسابقة.

ومن جانبه كان الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إسبانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / كيبا / باو لوبيز.

خط الدفاع: أوتو / سيزار أزبيليكويتا / لورينتي / سيرجيو راموس / هيرموسو / إنيجو مارتينيز / خوسيه لويس غايا / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: داني سيبايوس / برايس / رودريجو / سيرجيو بوسكيتس / بابلو فورناليس / ساؤول نيغويز / خواكين سوسو / إيسكو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: رودريجو مورينو / إياغو أسباس / ألفارو موراتا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إسبانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / إِنيجو مارتينيز / سيرجيو راموس / جورديِ ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / داني سيبايوس / إيسكو.

خط الهجوم: خواكين سوسو / ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة إلى منتخب كرواتيا، حيث يخوض المنتخب الكرواتي مباراة الفرصة الأخيرة له من أجل التأهل عن صدارة هذه المجموعة الرابعة بالرغم من صعوبة موقفه.

ولم ينجح منتخب كرواتيا سوى في حصد نقطة وحيدة بعد خوضه أول مباراتين، إلا أن الفرصة لا تزال أمامه سانحة من أجل ضمان الصدارة، علماً بأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال فوزه أولاً على حساب ضيفه منتخب إسبانيا في هذه الجولة، ومن ثم تحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب إنجلترا.

وهو الأمر الذي سوف يُزيد بكل تأكيد من إثارة هذه المجموعة حتى الجولة السادسة والأخيرة، علماً بأن المنتخب الكرواتي سوف يُحارب في الجولة الأخيرة بأي ثمن مهما كانت نتيجة مباراته مع ضيفه المنتخب الإسباني في هذه الجولة، وذلك من أجل تفادي الهبوط في نهاية المطاف إلى الرابطة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وبكل تأكيد سوف يُحاول الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا أن يعتمد على ركائزه الأساسية التي ساهمت في تألق المنتخب الكرواتي في مونديال روسيا الماضي، حيث يتقدم هذه العناصر كلاً الثلاثي من لوكا مودريتش إضافة إلى مارسيلو بروزوفيتش وأيضاً إيفان راكيتيتش.

ولا شك أن المنتخب الكرواتي سوف يسعى أيضاً في هذه المباراة للثأر من ضيفه المنتخب الإسباني، وذلك بعدما نجح الأخير في الفوز بمباراة الذهاب بينهما بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شئ على أرض دولة إسبانيا، وهي النتيجة التي سببت إحراجاً كبيراً للغاية لنجوم منتخب كرواتيا الذين كانوا خارج الخدمة في هذه المباراة.

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