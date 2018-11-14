موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية الخميس 15/11/2018 والقنوات الناقة للمباراة

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موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا، يستعد منتخب بلجيكا لملاقاة ضيفه منتخب أيسلندا في مساء يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب بلجيكا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وأيسلندا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بلجيكا وأيسلندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا

موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا، يستعد منتخب بلجيكا لملاقاة ضيفه منتخب أيسلندا في مساء يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلجيكا وأيسلندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا، سوف تكون مباراة بلجيكا وأيسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات بلجيكا وأيسلندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا، يدخل منتخب بلجيكا غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه منتخب أيسلندا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تعزيز صدارته لهذه المجموعة الثانية.

ولا شك أن المنتخب البلجيكي يعلم جيداً أن فوزه في هذه الجولة على حساب ضيفه منتخب أيسلندا، سوف يجعل مهمته القادمة في الجولة السادسة والأخيرة أمام مضيفه منتخب سويسرا في غاية السهولة، علماً بأن المنتخب السويسري مشترك حالياً في صدارة الترتيب مع المنتخب البلجيكي، ولكن مع وجود أفضلية للمنتخب البلجيكي سواء بفارق الأهداف أو حتى المباريات.

ومن جانبه كان الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلجيكا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / سيمون مينيوليه / كوين كاستيلس / ماتز سيلس.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / ديدريك بوياتا / جيسون ديِناير / كريستيان كاباسيلي / فينسنت كومباني / براندون.

خط الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو / تيموتيِ / ناصر الشاذلي / توماس مونييه / دينيس برايت / يوري تيليمانس / ليَاندير ديندونكير / أكسل فيتسل.

خط الهجوم: إيدين هازارد / تورغان هازارد / عدنان يانوزاي / دريس ميرتينز / هانس فاناكيِن / روميلو لوكاكو / ميتشي باتشواي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة بلجيكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب أيسلندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل يوري تيليمانس / يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد / دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

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