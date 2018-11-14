الأهلي يدخل في مفاوضات جادة مع لاعب مفاجأة من أجل ضمه في يناير

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد دخل في مفاوضات جادة للغاية، وذلك من أجل التعاقد مع لاعب مفاجأة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي فانكوفر الأمريكي، وذلك من أجل التعاقد مع المصري علي غزال مدافع ومتوسط ميدان النادي الأمريكيِ في الميركاتو الشتوي القادم.
كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد بدأ أيضاً عملية المفاوضات مع اللاعب نفسه، وذلك من أجل الاتفاق معه حول التفاصيل الكاملة للعقد التي تتعلق إما بمدة العقد بين الطرفين أو حتى قيمة الراتب السنوي الذي سوف يحصل عليه مع النادي الأهلي.
وقد أكدت التقارير أيضاً أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي معجب بشدة بقدرات اللاعب عليِ غزال، وخاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به الأخير رفقة المنتخب الوطني المصري في المباريات الماضية ضمن التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.
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