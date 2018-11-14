صدمة كبيرة في الشارع المصري بعد إِعتزال وليد سليمان دولياً

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تلقت جماهير كرة القدم المصرية اليوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018 صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما أعلن النجم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي إِعتزاله كرة القدم بشكل نهائي على الصعيد الدولي أي رفقة المنتخب الوطني المصري.

حيث قام النجم وليد سليمان بنشر تغريدة اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “رفعاً للحرج عن الجميع، ولإِنهاء حالة الجدل، أُعلن إعتزالي اللعب دولياً، بالتوفيق دوماً لمنتخب بلادي”.

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ويأتي ذلك القرار من طرف اللاعب وليد سليمان بعدما تم استبعاده من جديد من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، وذلك على الرغم من المستوى الأكثر من رائع الذي ظهر به النجم وليد سليمان رفقة فريقه الأهلي في جميع المواسم الماضية.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن المنتخب الوطني المصري قد خسر اليوم موهبة كبيرة للغاية كان من الممكن أن يكون لها دوراً بارزاً مع أحفاد الفراعنة على المستوى الدولي، إلا أن عدم إتاحة الفرصة للنجم وليد سليمان كانت العقبة الأبرز من أجل تحقيق مسيرة ناجحة له على الصعيد الدولي.

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