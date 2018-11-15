تعرف على تشكيل إسبانيا المتوقع في مباراة اليوم أمام كرواتيا بِدوري الأمم الأوروبية

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يحل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً للغاية في مساء اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 على نظيره منتخب كرواتيا على ملعب ماكسيمير في العاصمة الكرواتية زغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إِسبانيا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إِسبانيا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب إسبانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: كيبا / باو لوبيز / ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / جوردي ألبا / سيزار أزبيليكويتا / أوتو / لورينتي / هيرموسو / إنيجو مارتينيز / سيرجي روبيرتو / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: رودريجو / سيرجيو بوسكيتس / برايس / داني سيبايوس / بابلو فورناليس / ساؤول نيغويز / خواكين سوسو / إيسكو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا / رودريجو مورينو / إياغو أسباس.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب كرواتيا:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / إِنيجو مارتينيز / سيرجيو راموس / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / داني سيبايوس / إيسكو.

خط الهجوم: خواكين سوسو / ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو.

المدير الفني: الإسباني لويس إنريكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: منتخب إسبانيا، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الآخير: منتخب كرواتيا، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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