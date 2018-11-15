منتخب بلجيكا في مهمة سهلة اليوم أمام أيسلندا بدوري الأمم..تعرف على تشكيل بلجيكا المتوقع

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تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل في مساء اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب بلجيكا ضيفه منتخب أيسلندا، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلجيكا وأيسلندا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بلجيكا وأيسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب بلجيكا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / سيمون مينيوليه / كوين كاستيلس / ماتز سيلس.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / ديدريك بوياتا / جيسون ديِناير / كريستيان كاباسيلي / فينسنت كومباني / براندون.

خط الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو / تيموتيِ / ناصر الشاذلي / توماس مونييه / دينيس برايت / يوري تيليمانس / ليَاندر ديندونكير / أكسل فيتسل.

خط الهجوم: إيدين هازارد / تورغان هازارد / عدنان يانوزاي / دريس ميرتينز / هانس فاناكيِن / روميلو لوكاكو / ميتشي باتشواي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب أيسلندا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / يوري تيليمانس / يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد / دريس ميرتينز / ميتشي باتشواي.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب بلجيكا إضافة إلى منتخب أيسلندا حتى هذه اللحظة في المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: منتخب بلجيكا، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الآخير: منتخب أيسلندا، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

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