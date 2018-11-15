تعرف على تشكيل ألمانيا المتوقع في مباراة اليوم الودية أمام روسيا

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يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب روسيا في مساء اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات ودية دولية تحضيراً من كلا المنتخبين من أجل الاستعداد لخوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة ألمانيا وروسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ألمانيا وروسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب ألمانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: مانويل نوير / لينو / كيفن تراب.

خط الدفاع: ماتياس جينتر / يوناس هيكتور / ماتس هوميلس / تيلو / أنطونيو روديغر / نيكو شولز / نيكولاس سولي / جوناثان تاه.

خط الوسط: جوليان براندت / يوليان دراكسلر / سيرج جنابري / ليون غوريتسكا / كاي هافِرتز / جوشوا كيميتش / توني كروس / ماركو رويس / توماس مولر / سيباستيان رودي / ليروي ساني.

خط الهجوم: مارك أوث / تيمو فيرنر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب روسيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / سيباستيان رودي / توني كروس / ليروي ساني / توماس مولر / ماركو رويس.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

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