منتخب إنجلترا في صدام ودي مرتقب اليوم أمام الولايات المتحدة..تعرف على تشكيل إنجلترا المتوقع

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يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مساء اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا المنتخبين من أجل الاستعداد لخوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب إنجلترا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / ماركوس / أليكس ماكارثي / جاك بوتلاند.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / بن شيِلويل / لويس دونك / جو جوميز / مايكل كين / لوك شو / جون ستونز / كيران تريبير / كايل ووكر.

خط الوسط: روس باركلي / ديلي آلي / فابيان ديلف / إيريك داير / جوردان هندرسون / جيسي لينغارد / روبن لوفتس تشيك / هاري وينكس.

خط الهجوم: هاري كين / ماركوس راشفورد / واين روني / جادون سانشو / رحيم ستيرلينغ / كالوم ويلسون.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جو جوميز / جون ستونز / لوك شو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / هاري وينكس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / جادون سانشو / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

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