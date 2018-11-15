قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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اتخذت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص مباراة قمة كرة القدم المصرية بين فريق الأهلي وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك المقررة عن الأسبوع السابع عشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بشكل رسمي تأجيل مباراة القمة بين الغريمين إلى وقت لاحق، وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور نظراً لكثرة المباريات المؤجلة لفريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كما قررت لجنة المسابقات أن تُقام مباراة القمة بين الغريمين حينما ينتهي فريق الأهلي مباشرة من جميع مبارياته المؤجلة، والتي وصل عددها إلى 9 مباريات بسبب مشاركة المارد الأحمر طوال الفترة الماضية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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