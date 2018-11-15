موعد مباراة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا الجمعة 16/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر وتونس، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة ضيفه منتخب تونس في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر وتونس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر وتونس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر وتونس في هذه المباراة الهامة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة مصر وتونس

موعد مباراة مصر وتونس، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة ضيفه منتخب تونس في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر وتونس تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر وتونس، سوف تكون مباراة مصر وتونس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة مصر وتونس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة عبر التردد الأرضي فقط لا غير، فيما سيكون المعلق المصري أشرف محمود هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مصر وتونس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر وتونس، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه المنتخب التونسي الشقيق في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار بالرغم من ضمانه التأهل بشكل رسمي إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا منذ الجولة الماضية من عمر التصفيات.

ولكن الفوز على حساب المنتخب التونسي في هذه المباراة سوف يكون له حسابات في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخب الوطني المصري، ففي البداية سوف يتصدر المنتخب الوطني المصري صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن نظيره المنتخب التونسي.

وهو الأمر الذي يعني بدوره قرعة أفضل للمنتخب الوطني المصري في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يرد المنتخب الوطني المصري اعتباره بعد الخسارة التي تعرض لها من شقيقه التونسي في مباراة الذهاب على ملعب رادس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الفوز على حساب المنتخب التونسي في هذه المباراة، سوف يؤكد بدوره على التحسن الكبير الذي ظهر على المنتخب الوطني المصري منذ تولي المدرب المكسيكي خافيير أجيري منصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

وأخيراً سوف يُساهم الفوز على حساب المنتخب التونسي في إسعاد الجماهير المصرية نوعاً ما، وخاصة بعدما غابت عنها الفرحة في ملاعب كرة القدم منذ الصعود إلى المونديال، علماً بأن الفوز أيضاً على حساب المنتخب التونسي سوف يكون بمثابة الثأر لجماهير النادي الأهلي بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا في الأسبوع الماضي على يد فريق الترجي الرياضي التونسي.

ومن جانبه كان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد كشف في فترة سابقة عن قائمة المنتخب الوطني المصري التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / محمد أبو جبل / محمد عواد.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / محمود حمدي الونش / باهر المحمدي / محمد حمدي / أحمد أيمن منصور / أحمد المحمدي / أحمد حجازي / علي غزال / عمرو طارق.

خط الوسط: طارق حامد / محمد محمود / إسلام جابر / طاهر محمد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / سام مرسي / حسين الشحات / عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن / صَلاح محسن / محمد صلاح / عمرو وردة.

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مصرية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / أحمد حجازي / محمود حمدي الونش / أيمن أشرف.

خط الوسط: علي غزال / محمد النني / محمد صلاح / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة للمنتخب التونسي، والذي يستعد لخوض هذه المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق نظراً لعدم خسارته في أي مباراة من مبارياته في مشوار التصفيات.

وتبقى المشكلة الرئيسية بالنسبة لنسور قرطاج في الفترة الماضية، هي المشكلة الفنية بعدما قام الإتحاد التونسي لكرة القدم بإقالة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي من منصب المدير الفني للمنتخب التونسي، ليتم استبداله بشكل مؤقت بكلاً من الثنائي مراد العقبي إضافة إلى ماهر الكنزاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب التونسي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

فاروق بن مصطفى / معز حسن / علي العابدي / صيام بن يوسف / ديلان براون / وليد الكروي / سليمان كشوك / حمزة المثلوثي / ياسين مرياح / حمدي النقاز / محمد دراجر / أسامة الحدادي / سيف الدين خاوي / وهبي الخزري / بلال السعيداني / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / نعيم السليتي / بسام صرارفي / فخر الدين بن يوسف / فراس شواط.

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