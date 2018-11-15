تعرف على موعد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري المصري 2018 / 2019

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كشفت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 عن موعد مباريات فريق الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

حيث انشغل فريق الأهلي طوال الأشهر الماضية في المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي وصل فيها إلى المباراة النهائية مما جعل الإتحاد المصري لكرة القدم يقوم بتأجيل 9 مباريات له طوال تلك الأشهر الماضية.

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وعقب نهاية مشوار المارد الأحمر الأفريقي في يوم الجمعة الماضي، قامت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم بتحديد اليوم الخميس موعد بعض مباريات فريق الأهلي المؤجلة على أن يتم تحديد بقية المباريات فيما بعد.

وإليكم الآن المباريات المؤجلة لفريق الأهلي التي كشفت لجنة المسابقات عن موعدها الجديد:

فريق الأهلي / المقاولون العرب، 1 ديسمبر 2018.

فريق الأهلي / فريق الجونة، 5 ديسمبر 2018.

فريق الأهلي / فريق طلائع الجيش، 9 ديسمبر 2018.

فريق الأهلي / فريق النجوم، 17 ديسمبر 2018.

فريق الأهلي / فريق الداخلية، 26 ديسمبر 2018.

فريق الأهلي / فريق إنبي، 30 ديسمبر 2018.

وبذلك يتبقى أمام فريق الأهلي 3 مباريات أخرى مؤجلة إضافة إلى 3 مباريات قامت لجنة المسابقات بتأجيلها إلى العام المقبل 2019 ليرتفع عدد المؤجلات الجديدة إلى 6، والتي سوف تكون أمام كلاً من أندية: بيراميدز / الزمالك / الإِسماعيلي / بتروجيت / مصر المقاصة / سموحة.

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