موعد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري المصري 2019

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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة القادمة العديد من المباريات المؤجلة له في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019، وذلك بعد أن أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 أن جدول المباريات المُعلن لجميع الأندية المصرية لن يتم تغييره حتى يوم 30 مارس المقبل.

وبالتالي فإن فريق الأهلي قد تأكد بشكل رسمي خوض جميع مبارياته في الفترة ما بين 10 فبراير 2019 وحتى يوم 30 مارس 2019، وذلك باستثناء مباراة واحدة فقط لا غير قد تم تأجيلها وهي مباراة الأهلي وبيراميدز التي كان من المقرر إقامتها في يوم 28 فبراير 2019.

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وإليكم الآن موعد جميع المباريات المؤجلة لفريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م:

فريق الإنتاج الحربي / فريق الأهلي، السبت 16 فبراير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الداخلية، الأربعاء 20 فبراير 2019، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الجونة / فريق الأهلي، الأحد 24 فبراير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق بتروجيت، الإثنين 4 مارس 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق الأهلي، السبت 30 مارس 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.