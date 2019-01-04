تعرف على موعد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري المصري 2018 / 2019

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة القادمة لخوض بقية مبارياته المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات فريق الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

حيث انشغل فريق الأهلي طوال الأشهر الماضية من العام الماضي 2018 في المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي وصل فيها إلى المباراة النهائية مما جعل الإتحاد المصري لكرة القدم يقوم بتأجيل العديد من المباريات له طوال فترة الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز وحتى في بداية الدور الثاني من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن المباريات المؤجلة لفريق الأهلي التي كشفت لجنة المسابقات عن موعدها الجديد:

فريق الأهلي / فريق سموحة، الثلاثاء 8 يناير 2019، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق مصر المقاصة، 24 يناير 2019، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق النجوم، لم يتم تحديد موعدها بعد.

فريق الأهليِ / فريق الزمالك، لم يتم تحديد موعدها بعد.

فريق الأهلي / فريق الإسماعيلي، لم يتم تحديد موعدها بعد.

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة، علماً بأن المارد الأحمر قد خاض 13 مباراة حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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