موعد مباراة فرنسا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية الجمعة 16/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وهولندا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب فينورد في مدينة روتردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب فرنسا وأيضاً عشاق منتخب هولندا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وهولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا وهولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وهولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

موعد مباراة فرنسا وهولندا

موعد مباراة فرنسا وهولندا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة مضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب فينورد في مدينة روتردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وهولندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فرنسا وهولندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة فرنسا وهولندا، سوف تكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات فرنسا وهولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة فرنسا وهولندا، يدخل منتخب فرنسا غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه منتخب هولندا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة قبل موعد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ولا شك أن المنتخب الفرنسي يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنه سوف يواجه المنتخب الهولندي الذي استعاد بريقه من جديد على أرضه ووسط جماهيره، علماً بإن الإتحاد الهولندي لكرة القدم قرر بدوره نقل المباراة إلى ملعب فينورد بدلاً من كرويف أرينا نظراً للضغط الجماهيري الكبير على الضيوف في ملعب فينورد.

ولعل ما يُزيد من صعوبة المهمة أكثر على المنتخب الفرنسي، هي الإصابات العديدة التي ضربت بعض أهم عناصره قبل بداية فترة التوقف الدولي الحالية، علماً بأن قائمة غيابات المنتخب الفرنسي قد تضمنت كلاً من: بول بوغبا / ألكسندر لاكازيت / أنطوني مارسيال / لوكاس هيرنانديز / بنجامين ميندي.

ومن جانبه كان الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده فرنسا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / ستيف مانداندا.

خط الدفاع: لوكاس دين / بنجامين بافَارد / جبريل سيديبي / كيمبيمبيِ / عادل رامي / رافاييل فاران / مامادو ساخو.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / ستيفن نزونزي / بليز ماتويدي / ندومبيلي / نبيل فقير / فلوريان توفان / موسى سيسوكو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / أوليفيه جيرو / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة فرنسية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين بافَارد / رافاييل فاران / كيمبيمبيِ / جبريل سيديبي.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / بليز ماتويدي / نبيل فقير.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى المنتخب الهولندي قبل خوضه لهذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه المنتخب الفرنسي، وخاصة في ظل التطور الكبير الذي ظهر على مستوى منتخب الطواحين الهولندية مع مديره الفني الهولندي المخضرم رونالد كومان.

وبكل تأكيد لا تزال حظوظ منتخب هولندا في الظفر بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية كبيرة للغاية، حيث يكفي المنتخب الهولندي الفوز أولاً في هذه الجولة على حساب ضيفه منتخب فرنسا، ومن الفوز في الجولة السادسة والأخيرة خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب ألمانيا.

ويعلم المنتخب الهولندي جيداً أن تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، سوف يكون بمثابة عودة أمجاد كرة القدم الهولندية على الصعيد الدولي بعد أن عانى من تراجع المستوى وأيضاً النتائج طوال السنوات الماضية بسبب إِعتزال العديد من لاعبيه المخضرمين.

ومن جانبه كان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده هولندا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / زويت / بيِزوت.

خط الدفاع: باتريك فان أنهوُلت / ناثان آكي / ديلي بليند / فيرجيل فان دايك / دمفريس / ماتياس دي ليخت / ستيفان دي فراي.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم / فان دي بيك / دي رون / ديلروسون / فرانكي دي يونج / كيفن ستروتمان / توماس فيلينا.

خط الهجوم: لوك دي يونج / راين بابل / ممفيس ديباي / بروميس / روزاريو / تيتي / بيرجوين.

ومن المتوقع أن يقوم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هولندية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / ستيفان دي فراي.

خط الوسط: دمفريِس / فرانكي دي يونج / كيفن ستروتمان / ديلي بليند / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: راين بابل / ممفيس ديباي.

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