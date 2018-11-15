تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2019

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تُشارك في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بداية من شهر نوفمبر الحالي من العام الحالي 2018، إلا أن فريق الأهلي لن يبدأ مشواره من الأدوار التمهيدية نظراً لوصوله إلى المباراة النهائية مع فريق الترجي الرياضي التونسي في نسخة العام الحالي 2018 التي انتهت في يوم الجمعة الماضي.

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وقد جاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / إسلام محارب / محمد شريف / ميدو جابر / أحمد حمودي / وليد سليمان / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ولم تشهد قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من الأسماء مما يُمهد الطريق نحو رحيلها جميعاً خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بِإستثناء أصحاب الإصابات، حيث تكونت قائمة المستبعدين من القائمة على النحو التالي: أحمد حمدي / مؤمن زكريا / باسم علي / أكرم توفيق / أحمد علاء / صبري رحيل / جونيور أجايي / أحمد الشيخ / رامي ربيعة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا سواء في العام الحالي 2018 أو حتى في العام الماضي 2017، إلا أن المارد الأحمر خسر اللقب أولاً في العام الماضي على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي، ومن ثم جاءت خسارة اللقب للمرة الثانية في العام الحالي على يد فريق الترجي الرياضي.

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