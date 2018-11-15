رد فعل قوي من أحمد الشيخ بعد إستبعاده من قائمة الأهلي الأفريقية !

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قام أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 على قرار إستبعاده من قائمة فريق الأهلي، والتي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

حيث كتب اللاعب أحمد الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”، وذلك تعقيباً منه على قرار إستبعاده من طرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي من قائمة المارد الأحمر الأفريقية.

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ولا شك أن أيام اللاعب أحمد الشيخ داخل جدران القلعة الحمراء باتت معدودة للغاية قبل موعد فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وخاصة وأن اللاعب يُعاني من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء منذ مطلع الموسم الحالي، وذلك على الرغم من المستوى المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي أثناء فترة إعارته لنادي الإِتفاق السعودي.

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