تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مصر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا اليوم

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية في مساء اليوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل المنتخب الوطني المصري ضيفه منتخب تونس، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر وتونس تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مصر وتونس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة المنتخب الوطني المصري الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / محمد عواد / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / محمود حمدي الونش / باهر المحمدي / محمد حمدي / أحمد أيمن منصور / أحمد المحمدي / أحمد حجازي / علي غزال / عمرو طارق.

خط الوسط: طارق حامد / محمد محمود / إسلام جابر / طاهر محمد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / سام مرسي / حسين الشحات / عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن / محمد صلاح / عمرو وردة / صلاح محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل المنتخب الوطني المصري المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب تونس:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / أحمد حجازي / محمود حمدي الونش / أيمن أشرف.

خط الوسط: علي غزال / محمد النني / محمد صلاح / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المكسيكي خافيير أجيري.

وإليكم الآن قائمة منتخب تونس الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

فاروق بن مصطفى / معز بن شريفية / علي العابدي / صيام بن يوسف / ديلان براون / وليد الكروي / سليمان كشوك / حمزة المثلوثي / ياسين مرياح / حمدي النقاز / محمد دراجر / أسامة الحدادي / سيف الدين خاوي / وهبي الخزري / بلال السعيداني / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / نعيم السليتي / بسام صرارفي / فخر الدين بن يوسف / فراس شواط.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب تونس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه المنتخب الوطني المصري:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حمدي النقاز / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / أسامة الحدادي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / إلياس السخيري / وهبي الخزري / نعيم السليتي / فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فراس شواط.

المدير الفني: التونسي مراد العقبي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى منتخب تونس حتى هذه اللحظة في المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م بعد مرور أول 4 جولات من عمر التصفيات:

المركز الثاني: المنتخب الوطني المصري، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الأول: منتخب تونس، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

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