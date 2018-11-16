فرنسا في صدام ناري اليوم مع هولندا بِدوري الأمم الأوروبية..تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخبين

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يشهد ملعب فينورد في مدينة روتردام على أرض دولة هولندا في مساء اليوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب هولندا ضيفه منتخب فرنسا، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وهولندا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب فرنسا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / ستيف مانداندا.

خط الدفاع: لوكاس دين / بنجامين بافَارد / جبريل سيديبي / كيمبيمبيِ / عادل رامي / رافاييل فاران / مامادو ساخو.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / ستيفن نزونزي / بليز ماتويدي / ندومبيلي / نبيل فقير / فلوريان توفان / موسى سيسوكو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / عثماني ديمبيلي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب فرنسا المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب هولندا:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين بافَارد / رافاييل فاران / كيمبيمبيِ / جبريل سيديبي.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / بليز ماتويدي / نبيل فقير.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

وإليكم الآن قائمة منتخب هولندا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / زويت / بيِزوت.

خط الدفاع: باتريك فان أنهوُلت / ناثان آكي / ديلي بليند / فيرجيل فان دايك / دمفريس / ماتياس دي ليخت / ستيفان دي فراي.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم / فان دي بيك / دي رون / ديلروسون / فرانكي دي يونج / كيفن ستروتمان / توماس فيلينا.

خط الهجوم: لوك دي يونج / راين بابل / ممفيس ديباي / بروميس / روزاريو / تيتي / بيرجوين.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب هولندا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك / ستيفان دي فراي / ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: دمفريِس / فرانكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم / كيفن ستروتمان / ديلي بليند.

خط الهجوم: راين بابل / ممفيس ديباي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب هولندا حتى هذه اللحظة في المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: منتخب فرنسا، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

المركز الثاني: منتخب هولندا، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

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