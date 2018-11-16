موعد مباراة إيطاليا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية السبت 17/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إيطاليا والبرتغال، يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب البرتغال في مساء يوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب إيطاليا وأيضاً عشاق منتخب البرتغال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إيطاليا والبرتغال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والبرتغال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إيطاليا والبرتغال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إيطاليا والبرتغال في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إيطاليا والبرتغال

موعد مباراة إيطاليا والبرتغال، يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب البرتغال في مساء يوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا والبرتغال تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إيطاليا والبرتغال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إيطاليا والبرتغال، سوف تكون مباراة إيطاليا والبرتغال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إيطاليا والبرتغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إيطاليا والبرتغال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إيطاليا والبرتغال، يدخل منتخب إيطاليا غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه منتخب البرتغال في مسابقة دوري الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن المنتخب الإيطالي يعلم جيداً أن تأهله في نهاية المطاف حتى لو فاز في هذه الجولة لن يكون بيده، وذلك نظراً لأن المنتخب البرتغالي هو من سوف يخوض غمار الجولة السادسة والأخيرة أمام ضيفه منتخب بولندا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الإيطالي يسعى لإثبات صحوته من جديد، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على أرضه ووسط جماهيره التي ترغب في أن يستعيد منتخب بلادها عافيته من جديد، علماً بأن ملعب جوزيبي مياتزا سبق وأن شهد في العام الحالي 2018 على كارثة تاريخية لكرة القدم الإيطالية، وذلك حينما تم إقصاء منتخب إيطاليا من الدور التمهيدي الفاصل عن القارة الأوروبية المؤهل إلى مونديال روسيا الماضي.

وبعد فوزه الأخير خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب بولندا، عادت الثقة من جديد نوعاً ما لعشاق المنتخب الإيطالي، وخاصة وأنه يُعتبر أحد أعرق المنتخبات في كرة القدم على مستوى العالم بأكمله، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المنتخب الإيطالي سبق له وأن فاز بلقب كأس العالم في 4 مناسبات سابقة على مر التاريخ.

ومن جانبه كان الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إيطاليا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما / كرانكو / سلفاتوري سيريجو.

خط الدفاع: بيراغي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / ماتيا دي تشيليو / إيمرسون / أليساندرو فلورينزي / أليسيو رومانيولي / دانييلي روجاني / باريلا.

خط الوسط: جاليارديني / لورينزو بيلجريني / جورجينيو / سينسي / تونالي / ماركو فيراتي / دومينيكو بيراردي / فيديريكو بيرنارديسكي / فيديريكو كييزا / جريِفو / ماتيا بوليتانو.

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي / لورينزو إنسيني / كيفن لازانيا / بافوليتي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إيطالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / فيديريكو بيرنارديسكي / ماتيا بوليتانو.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني / تشيرو إيموبيلي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع أفضل بكثير بالنسبة إلى المنتخب البرتغالي عن نظيره المنتخب الإيطالي، وخاصة وأن المنتخب البرتغالي سوف يخوض هذه المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وذلك نظراً لإمكانية تعرضه إلى الخسارة في هذه المباراة ومن ثم الفوز في الجولة الأخيرة حتى يضمن صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وكما كان الحال منذ بداية مشواره في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، سوف يفتقد المنتخب البرتغالي من جديد لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو، والذي فضل من جديد وللمرةَ الرابعة على التوالي أن يستريح خلال فترة التوقف الدولي حتى لا يؤثر ذلك على مستواه الفني مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

ومن جانبه كان البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده البرتغال التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو / بيتو / كلاوديو راموس.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / جوزيه فونتي / لويس نيتو / كيبلير بيبي / روبن دياز / ماريو روي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: أندريه غوميش / برونو فيرنانديز / دانيلو بيريرا / جواو ماريو / بيتزي / ريناتو سانشيز / روبن نيفيس / ويليام كارفاليو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / بروما / جونزالو غيديس / رافا / أندري سيلفا / إيدير.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة برتغالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه منتخب إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / روبن نيِفيس / بيتزي.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو غيديس / أندري سيلفا.

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