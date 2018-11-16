قرار هام من إدارة الأهلي بخصوص إعادة تشكيل لجنة الكرة بالنادي

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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص إعادة تشكيل لجنة الكرة بالنادي الأهلي بعدما تم حل اللجنة في مساء يوم أمس الخميس نظراً لعدم نجاحها في تأدية دورها داخل النادي.

حيث قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حل لجنة الكرة بالنادي الأهلي بشكل نهائي دون أن يتم إعادة تشكيلها مرة أخرى، وذلك بسبب عدم نجاح لجنة الكرة في تأدية عملها داخل النادي الأهلي طوال الفترة الماضية.

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ويأتي ذلك القرار من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب الهجوم الجماهيري الكبير من جانب جماهير القلعة الحمراء عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي على أعضاء لجنة الكرة، وذلك بسبب عدم قيام اللجنة بإبرام أي صفقات ناجحة تدفع فريق الأهلي نحو تحقيق الانتصارات على كافة المستويات.

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