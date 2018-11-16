تعرف على رد فعل الأهلي بعد قرار تأجيل السوبر المصري السعودي

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قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالتعليق اليوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على قرار الإتحاد السعودي لكرة والهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك بخصوص تأجيل مباراة كأس السوبر المصري السعودي المقررة بين فريق الأهلي وبين فريق الإتحاد السعودي في يوم 27 نوفمبر المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي يُقدر المشاعر الطيبة التي أظهرها الإتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من خلال قيامه بتأجيل مباراة كأس السوبر المصري السعودي لأجل غير مسمى.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد مرجان إلى أن قرار تأجيل المباراة جاء بسبب إِستعداد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لإجراء عملية جراحية دقيقة من أجل إستئصال ورم يضغط على الحبل الشوكي في يوم الإثنين المقبل في دولة ألمانيا.

وفي ختام تصريحاته شدد محمد مرجان على أن موقف الإِتحاد السعودي لكرة القدم غير مستغرب على الإطلاق من الأشقاء السعوديين، كما تمنى أيضاً في الوقت ذاته الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب حتى يعود إلى أهله في أقرب وقت ممكن.

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