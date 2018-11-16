ملخص مباراة مصر وتونس الجمعة 16/11/2018 في تصفيات كأس أمم أفريقيا

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ملخص مباراة مصر وتونس، حقق المنتخب الوطني المصري فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه المنتخب التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف المنتخب الوطني المصري في المباراة كلاً من محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الثانية والثلاثين، إضافة إلى باهر المحمدي في الدقيقة الستين، وأيضاً محمد صلاح في الدقيقة التسعين، فيما سجل أهداف المنتخب التونسي في المباراة اللاعب نعيم السليتي في الدقيقة الثالثة عشر والدقيقة الثانية والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون، وبذلك رفع المنتخب الوطني المصري رصيده إلى 12 نقطة، فيما استقر رصيد المنتخب التونسي عند 12 نقطة أيضاً.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني المصري الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / باهر المحمدي / أحمد حجازي / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المكسيكي خافيير أجيري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب تونس في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: ديلان براون / رامي البدوي / ياسين مرياح / أسامة الحدادي.

خط الوسط: إلياس السخيري / فرجاني ساسي / أيمن بن محمد / سيف الدين خاوي / نعيم سليتي.

خط الهجوم: وهبي الخزري.

المدير الفني: التونسي مراد العقبي.

ملخص مباراة مصر وتونس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مصر وتونس، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية في عمر القمة العربية الأفريقية كاد المنتخب التونسي يُشعل الأجواء، وذلك حينما نفذ لاعبه وهبي الخزري ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، إلا أن العارضة تصدت للكرة وأنقذت مرمى أصحاب الأرض من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق حاول المنتخب الوطني المصري أن يفرض استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع المنتخب التونسي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثالثة عشر إِستغل المنتخب التونسي ثغرة في خط دفاع المنتخب الوطني المصري، لِينجح على إثرها في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر اللاعب نعيم السليتي وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير المصرية في مدرجات ملعب برج العرب.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الوطني المصري في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية والعشرين حينما سدد اللاعب محمود حسن تريزيجيه كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فاروق بن مصطفى تصدى لها بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين استغل المنتخب الوطني المصري ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع المنتخب التونسي، لينجح على إثره في تسجيل هدف التعادل والذي جاء عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير المصرية.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة مصر وتونس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مصر وتونس، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الوطني المصري عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل الفوز بالمباراة، وفي مقابل ذلك واصل المنتخب التونسي اعتماده على نفس النهج الدفاعي مع الهجمات المرتدة لعدم رغبته في التعرض للخسارة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول التونسي مراد العقبي المدير الفني للمنتخب التونسي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب فخر الدين بن يوسف بدلاً من اللاعب سيف الدين خاوي.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح المنتخب الوطني المصري في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك عبر المدافع باهر المحمدي عقب استغلاله ضعف الرقابة الدفاعية من جانب منتخب نسور قرطاج أثناء تنفيذ الركلة الحرة وسط فرحة عارمة من طرف الجميع في ملعب برج العرب.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بدوره أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك اللاعب صلاح محسن بدلاً من المهاجم مروان محسن.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والسبعين، اشتعلت أجواء المباراة مرة أخرى وذلك حينما نجح المنتخب التونسي في تسجيل هدف التعادل، الذي جاء عبر اللاعب نعيم سليتي الذي إستغل بدوره خطأ فادح للغاية من المدافع أحمد حجازي وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير المصرية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى جاءت الدقيقة التسعين من عمر المباراة وحينها نجح المنتخب الوطني المصري في تسجيل ثالث أهدافه في المباراة عبر محمد صلاح بعدما تخطى خط دفاع المنتخب التونسي بطريقة رائعة للغاية، لتنتهي بعد ذلك المباراة مباشرة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة المنتخب الوطني المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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