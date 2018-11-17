مصادر صحفية تونسية تؤكد رغبة الأهلي في التعاقد رسمياً مع نجم الترجي

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ذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 أن النادي الأهلي يرغب بشكل رسمي التعاقد مع أحد نجوم نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

حيث أشارت التقارير إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد أخطر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب برغبته في التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم متوسط ميدان فريق الترجي الرياضي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد تواصل مع اللاعب الكاميروني بشكل رسمي في الساعات الماضية من أجل الإِتفاق معه حول تفاصيل إِنتقاله إلى القلعة الحمراء، إلا أن الأخير رفض تماماً فكرة الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي في الفترة القادمة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الكاميروني فرانك كوم يُفكر جدياً في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي الترجي الرياضي في الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أنه يرغب في الرحيل إلى أحد الأندية الكبيرة في قارة أوروبا وتحديداً في مسابقة الدوري الفرنسي بحسب العروض التي سوف تصل له في الفترة القادمة.

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