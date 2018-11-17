تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إيطاليا والبرتغال في مباراة اليوم بِدوري الأمم الأوروبية

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يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب إيطاليا ضيفه منتخب البرتغال، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا والبرتغال تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إيطاليا والبرتغال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب إيطاليا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما / كرانكو / سلفاتوري سيريجو.

خط الدفاع: بيراغي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / ماتيا دي تشيليو / إيمرسون / أليساندرو فلورينزي / أليسيو رومانيولي / دانييلي روجاني / باريلا.

خط الوسط: جاليارديني / لورينزو بيلجريني / جورجينيو / سينسي / تونالي / ماركو فيراتي / دومينيكو بيراردي / فيديريكو كييزا / جريِفو / ماتيا بوليتانو.

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي / لورينزو إنسيني / كيفن لازانيا / بافوليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب البرتغال:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / أليساندرو فلورينزي / فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني / تشيرو إيموبيلي.

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

وإليكم الآن قائمة منتخب البرتغال الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: روي باتريسيو / بيتو / كلاوديو راموس.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / جوزيه فونتي / كيبلير بيبي / لويس نيتو / ماريو روي / رافاييل غيريرو / روبن دياز.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / بيتزي / ريناتو سانشيز / أندريه غوميش / برونو فيرنانديز / دانيلو بيريرا / جواو ماريو / روبن نيفيِس.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / بروما / جونزالو غيديس / رافا / أندري سيلفا / إيدير.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب البرتغال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب إيطاليا:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / روبن نيفيِس / بيتزي.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو غيديس / أندري سيلفا.

المدير الفني: البرتغالي فرناندو سانتوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب إيطاليا إضافة إلى منتخب البرتغال حتى هذه اللحظة في المجموعة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: منتخب إيطاليا، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الأول: منتخب البرتغال، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

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