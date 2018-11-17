موعد مباراة بلجيكا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية الأحد 18/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بلجيكا وسويسرا، يستعد منتخب بلجيكا لملاقاة مضيفه منتخب سويسرا في مساء يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 في مدينة لوزيرن على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب بلجيكا وأيضاً عشاق النجم البلجيكي إيدين هازارد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بلجيكا وسويسرا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وسِويسرا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بلجيكا وسويسرا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بلجيكا وسويسرا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بلجيكا وسويسرا

موعد مباراة بلجيكا وسويسرا، يستعد منتخب بلجيكا لملاقاة مضيفه منتخب سويسرا في مساء يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 في مدينة لوزيرن على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلجيكا وسويسرا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بلجيكا وسويسرا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بلجيكا وسويسرا، سوف تكون مباراة بلجيكا وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بلجيكا وسويسرا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات بلجيكا وسويسرا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بلجيكا وسويسرا، يدخل منتخب بلجيكا غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه منتخب سويسرا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أو حتى الخروج بنتيجة التعادل من أجل ضمان مقعده بشكل رسمي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن منتخب بلجيكا يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام منافسه المباشر على صدارة هذه المجموعة الثانية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب بلجيكا يمتلك كافة الإمكانيات الفنية القادرة على الإطاحة بأي منتخب سواء في قارة أوروبا أو حتى خارجها.

وكان الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلجيكا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / سيمون مينيوليه / كوين كاستيلس / ماتز سيلس.

خط الدفاع: فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا / توبي ألدرفايِرليد / جيسون ديِناير / كريستيان كاباسيلي / براندون.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / يانيك فيريرا كاراسكو / ناصر الشاذلي / تيموتيِ / دينيس برايت / يوري تيليمانس / ليَاندر ديندونكير.

خط الهجوم: إيدين هازارد / دريس ميرتينز / ميتشي باتشواي / تورغان هازارد / عدنان يانوزاي / هانس فاناكيِن / روميلو لوكاكو.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة بلجيكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب سويسرا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / يوري تيليمانس / يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد / دريس ميرتينز / ميتشي باتشواي.

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