موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية الأحد 18/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا في يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب إنجلترا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وكرواتيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا في يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، سوف تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنجلترا وكرواتيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يدخل منتخب إنجلترا غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه منتخب كرواتيا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، مما سوف يؤدي إلى تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن المنتخب الإنجليزي يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن منافسه المنتخب الكرواتي لا تزال حظوظه كبيرة للغاية من أجل الانفراد أيضاً بصدارة ترتيب المجموعة، حيث يكفي المنتخب الكرواتي تحقيق الانتصار في هذه المباراة من أجل تحقيق مبتغاه.

ويسعى منتخب إنجلترا للثأر من نظيره منتخب كرواتيا في هذه المباراة الحاسمة، وذلك نظراً لأن منتخب كرواتيا سبق وأن تغلب على منتخب الأسود الثلاثة في مواعيد في غاية الأهمية على مدار السنوات الماضية.

ولعل أقرب هذه المناسبات كان في صيف العام الحالي 2018 وتحديداً في مونديال روسيا الماضي، وذلك حينما فاز المنتخب الكرواتي على نظيره المنتخب الإنجليزي في الدور نصف النهائي من عمر المونديال، مما حرم المنتخب الإنجليزي من الوصول إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا الماضي.

أما المناسبة البعيدة نوعاً ما فكانت في عام 2007 وتحديداً في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2008، وحينها نجح المنتخب الكرواتي في تحقيق الانتصار على حساب مضيفه منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ويمبلي، وهي النتيجة التي حرمت بالتالي منتخب الأسود الثلاثة من المشاركة في يورو 2008.

وكان الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إنجلترا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / جاك بوتلاند / أليكس ماكارثي / ماركوس.

خط الدفاع: كايل ووكر / ألكسندر أرنولد / جون ستونز / مايكل كين / بن شيِلويل / لويس دونك / جو جوميز / لوك شو / كيران تريبير.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / روس باركلي / فابيان ديلف / ديلي آلي / جيسي لينغارد / روبن لوفتس تشيك / هاري وينكس.

خط الهجوم: هاري كين / رحيم ستيرلينغ / ماركوس راشفورد / جادون سانشو / كالوم ويلسون.

ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إنجليزية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / مايكل كين / لوك شو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / روس باركلي.

خط الهجوم: ديلي آلي / رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

أما على الجانب المقابل يبدو المنتخب الكرواتي في وضعية مثالية للغاية من الناحية النفسية قبل خوضه هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه منتخب إنجلترا، ولعل ما ساهم في ذلك هو فوزه المثير للغاية في الجولة الماضية على حساب ضيفه منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وهو الفوز الذي أشعل الصراع بالتالي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بين المنتخبات الثلاثة، علماً بأن معركة الحسم سوف تكون بين كلاً من منتخب إنجلترا وبين منتخب كرواتيا على ملعب ويمبلي في آخر جولات دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وبكل تأكيد سوف يُعاني منتخب كرواتيا بنسبة كبيرة من غياب نجمه إيفان راكيتيتش بداعي الإصابة، ولكن وفي الوقت ذاته سوف يكون النجم ماتيو كوفاسيتش بمثابة أفضل تعويض له في هذه المباراة، وخاصة وأن الأخير يعرف كرة القدم الإنجليزية جيداً نظراً لكونه يلعب منذ مطلع الموسم الحالي في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

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