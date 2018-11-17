الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل ملاقاة الوصل الإماراتي بكأس زايد للأبطال

Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل مباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الوصل الإماراتي ضمن إياب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ويأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب إسلام محارب متوسط ميدان فريق الأهلي إلى الإصابة في المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم السبت في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وذلك أثناء المباراة الودية التي جمعت بين فريق الأهلي وبين شباب فريق الأهلي مواليد 1997.

Advertisements

وعقب نهاية المباراة مباشرة أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن إصابة اللاعب إسلام محارب قد تُبعده بنسبة كبيرة عن المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق الوصل الإماراتي، ولكن وفي الوقت ذاته شدد الدكتور خالد محمود على أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي سوف يُحاول أن يقوم بتجهيز اللاعب في أسرع وقت ممكن من أجل اللحاق بالمباراة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الوصل في يوم الخميس المقبل الموافق 22 نوفمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي المثير للغاية بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

إقرأ أيضاً: مصادر صحفية تونسية تؤكد رغبة الأهلي في التعاقد رسمياً مع نجم الترجي