موعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم السعودية للعودة من جديد إلى أجواء مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية مباشرة، وذلك تحديداً انطلاقاً من يوم الخميس المقبل الموافق 22 نوفمبر 2018 مع العلم بأننا سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ولا شك أن الصراع على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019، سوف يكون مشتعلاً للغاية بين كلاً من فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي وبين جاره فريق النصر المنافس الرئيسي له في الموسم الحالي على الصدارة.

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ومن ثم يأتي مباشر خلفهما مباشرة فريق الأهلي الذي بدأ الموسم الحالي بشكل أكثر من رائع، إلا أن تعثره في الآونة الأخيرة جعله يتراجع نوعاً ما عن صراع الصدارة، حيث وصل الفارق بين فريق الأهلي صاحب المركز الثالث وبين فريق الهلال صاحب الصدارة إلى 8 نقاط كاملة.

أما المأساة الحقيقية في كرة القدم السعودية في الموسم الحالي، تكمن في فريق الاتحاد والذي تراجع بشكل مخيف للغاية منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، مما جعله يتواجد في الوقت الحالي في المركز الأخير في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين” في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الفتح / فريق أُحد، الخميس 22 نوفمبر 2018، الساعة الثانية إلا ربع ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيحاء / فريق الحزم، الخميس 22 نوفمبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الوحدة / فريق الباطن، الخميس 22 نوفمبر 2018، الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق القادسية / فريق الرائد، الجمعة 23 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الشباب، الجمعة 23 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق التعاون، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيصلي / فريق الهلال، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق الأهلي، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

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