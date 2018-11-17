ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال السبت 17/11/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال، حسم التعادل السلبي دون أهداف لقاء القمة بين منتخب إيطاليا وبين ضيفه منتخب البرتغال، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وبذلك رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 5 نقاط، فيما رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن بالتالي تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وجاءت تشكيلة منتخب إيطاليا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / باريلا.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا / لورينزو إنسيني / تشيرو إيموبيلي.

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / جوزيه فونتي / روبن دياز / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / روبن نيفيِس / بيتزي.

خط الهجوم: بروما / برناردو سيلفا / أندري سيلفا.

المدير الفني: البرتغالي فرناندو سانتوس.

ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول المنتخب الإيطالي أن يضغط بكامل قوته على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف مبكراً في ظل الدعم الجماهيري الكبير في مدرجات ملعب جوزيبي مياتزا، وفي مقابل ذلك حاول المنتخب البرتغالي أن يقوم بتهدئة اللعب نوعاً ما من أجل امتصاص حماسة أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الخامسة كاد منتخب إيطاليا ينجح في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب لورينزو إنسيني كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى روي باتريسيو تصدى لها ببراعة وحرم أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل.

ومع مرور الدقائق واصل المنتخب الإيطالي سيطرته المطلقة على مجريات اللعب بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع المنتخب البرتغالي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، سنحت أمام منتخب إيطاليا فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما انفرد المهاجم تشيرو إيموبيلي بحارس المرمى روي باتريسيو، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الإيطالي عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة، وفي مقابل ذلك حاول المنتخب البرتغالي الحفاظ على نفس النهج الدفاعي الذي بدأ به المباراة، وذلك نظراً لأن نتيجة التعادل سوف تجعله يضمن الصدارة بشكل رسمي قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً سواء جانب المنتخب البرتغالي أو حتى من جانب المنتخب الإيطالي المستحوذ بشكل كلي على مجريات اللعب، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم المحكم الذي اتسم به منتخب البرتغال منذ اللحظة الأولى في المباراة على مستوى جميع خطوطه.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب جواو ماريو بدلاً من اللاعب بيتزي.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين حاول الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لخطف هدف الانتصار قبل نهاية المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم كيفن لازانيا بدلاً من المهاجم تشيرو إيموبيلي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، واصل المنتخب الإيطالي إهدار الفرص السهلة في المباراة، وهذه المرة حينما سدد لورينزو إنسيني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى روي باتريسيو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين، والذي ضمن بدوره تأهل منتخب البرتغال بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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