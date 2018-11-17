هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص محمد صلاح !

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” اليوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 عن مفاجأة مدوية للغاية، وذلك بخصوص المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

حيث أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن تواجد المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين، وذلك من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن العام الحالي 2018، علماً بأن محمد صلاح سبق له وأن فاز بنفس الجائزة في العام الماضي 2017.

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كما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن تواجد 4 لاعبين آخرين في القائمة بجانب المصري محمد صلاح، وهؤلاء اللاعبين هم:

المغربي مهدي بن عطية لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي.

الغاني توماس بارتي لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقد أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أن التصويت للفائز بهذه الجائزة من طرف الجماهير سوف يظل مفتوحاً لعشاق كرة القدم عبر الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية حتى يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018.

وبإمكان عشاق كرة القدم في كل مكان التصويت لأي لاعب من اللاعبين الخمسة من خلال الضغط على: الرابط التالي

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