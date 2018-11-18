تعرف على تشكيل إنجلترا المتوقع في مباراة اليوم أمام كرواتيا بِدوري الأمم الأوروبية

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب إنجلترا ضيفه منتخب كرواتيا، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي.

وإليكم الآن قائمة منتخب إنجلترا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / جاك بوتلاند / ماركوس / أليكس ماكارثي.

خط الدفاع: كايل ووكر / كيران تريبير / جو جوميز / جون ستونز / لويس دونك / مايكل كين / بن شيِلويل / لوك شو / ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / ديلي آلي / روس باركلي / فابيان ديلف / جيسي لينغارد / روبن لوفتس تشيك / هاري وينكس.

خط الهجوم: هاري كين / رحيم ستيرلينغ / ماركوس راشفورد / جادون سانشو / كالوم ويلسون.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب كرواتيا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جو جوميز / جون ستونز / لوك شو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / روس باركلي.

خط الهجوم: ديلي آلي / رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب كرواتيا حتى هذه اللحظة في المجموعة الرابعة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: منتخب إنجلترا، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الآخير: منتخب كرواتيا، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

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