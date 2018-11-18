منتخب بلجيكا في صدام مرتقب اليوم أمام سويسرا بِدوري الأمم الأوروبية..تعرف على تشكيل بلجيكا المتوقع

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تشهد مدينة لوزيرن على أرض دولة سويسرا في مساء اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب سويسرا ضيفه منتخب بلجيكا، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلجيكا وسويسرا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بلجيكا وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب بلجيكا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / سيمون مينيوليه / كوين كاستيلس / ماتز سيلس.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا / جيسون ديِناير / كريستيان كاباسيلي / براندون.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / يوري تيليمانس / يانيك فيريرا كاراسكو / ناصر الشاذلي / تيموتيِ / دينيس برايت / ليَاندر ديندونكير.

خط الهجوم: إيدين هازارد / روميلو لوكاكو / ميتشي باتشواي / دريس ميرتينز / تورغان هازارد / عدنان يانوزاي / هانس فاناكيِن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب سويسرا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / يوري تيليمانس / يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد / دريس ميرتينز / ميتشي باتشواي.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب بلجيكا إضافة إلى منتخب سويسرا حتى هذه اللحظة في المجموعة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: منتخب بلجيكا، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثاني: منتخب سويسرا، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

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