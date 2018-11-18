موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم لعودة الإثارة والتشويق من جديد إلى ملاعب كرة القدم الإنجليزية، وذلك من خلال مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، والتي تنطلق تحديداً في يوم السبت المقبل الموافق 24 نوفمبر 2018 عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

ولا شك أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يُعتبر أكثر شراسة في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال في المواسم الماضية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المرشح الأبرز من أجل التتويج باللقب يبقى هو فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

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ومن خلف فريق مانشستر سيتي تأتي أربعة أندية لديها القدرة على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهي أندية تشيلسي إضافة إلى ليفربول وأيضاً توتنهام هوتسبير وأخيراً أرسنال.

أما الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ وهو فريق مانشستر يونايتد، يبدو أكثر طموحاته هو إنهاء الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019:

فريق برايتون أند هوف ألبيون / فريق ليستر سيتي، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إيفرتون / فريق كارديف سيتي، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فولهام / فريق ساوثهامبتون، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق كريستال بالاس، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق واتفورد / فريق ليفربول، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق وست هام يونايتد / فريق مانشستر سيتي، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق تشيلسي، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورنموث / فريق أرسنال، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق ولفرهامبتون / فريق هدرسفيلد تاون، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيرنلي / فريق نيوكاسل يونايتد، الإثنين 26 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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