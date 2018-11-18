موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية الإثنين 19/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 على ملعب فيلتنز أرينا في مدينة شالكه على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب ألمانيا وأيضاً عشاق منتخب هولندا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ألمانيا وهولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ألمانيا وهولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ألمانيا وهولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 على ملعب فيلتنز أرينا في مدينة شالكه على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ألمانيا وهولندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، سوف تكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ألمانيا وهولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يدخل منتخب ألمانيا غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه منتخب هولندا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من هبوطه بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ولا شك أن المنتخب الألماني لا يعيش أوقاتاً جيدة على الإطلاق في العام الحالي 2018، حيث تم إقصائه أولاً من دور المجموعات في مونديال روسيا الماضي بالرغم من كونه حامل اللقب، ومن ثم فشل في التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل حدثت الكارثة غير المتوقعة على الإطلاق حينما تأكد هبوط المنتخب الألماني إلى الدرجة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب فوز المنتخب الهولندي في الجولة الماضية على حساب نظيره المنتخب الفرنسي.

ولعل ما يؤكد أيضاً أن المنتخب الألماني يعيش في أزمة خانقة للغاية طوال الفترة الماضية، أنه لم يعرف طعم الانتصار تماماً في أي مباراة خاضها حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يجعل مباراته الأخيرة الشكلية أمام ضيفه منتخب هولندا في غاية الأهمية، وخاصة وأنه يرغب في إسعاد جماهيره الغاضبة بشدة من تراجع مستوى ونتائج منتخب بلادهم منذ فوزهم بلقب كأس القارات في صيف العام الماضي 2017 على أرض دولة روسيا.

وكان الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده ألمانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير / كيفن تراب / لينو.

خط الدفاع: يوناس هيكتور / ماتياس جينتر / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / أنطونيو روديغر / نيكو شولز / تيلو كيرير / جوناثان تاه.

خط الوسط: توني كروس / سيباستيان رودي / جوشوا كيميتش / ليروي ساني / توماس مولر / يوليان دراكسلر / جوليان براندت / سيرج جنابري / ليون غوريتسكا / كاي هافِرتز / ماركو رويس.

خط الهجوم: تيمو فيرنر / مارك أوث.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ألمانية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / سيباستيان رودي / توني كروس / ليروي ساني / توماس مولر / سيرج جنابري.

خط الهجوم: ماركو رويس.

أما على الجانب المقابل يبدو المنتخب الهولندي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه منتخب ألمانيا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فوز المنتخب الهولندي في هذه المباراة سوف يجعله يضمن مباشرة مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد عاد المنتخب الهولندي إلى الطريق الصحيح في الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما تمكن من الفوز أولاً على حساب نظيره المنتخب الألماني بثلاثية نظيفة ومن ثم الفوز على حساب نظيره المنتخب الفرنسي بطل العالم بثنائية نظيفة.

ويُدرك المنتخب الهولندي جيداً أن تأهله إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، سوف يكون العودة من الباب الكبير له على الصعيد الدولي، وخاصة وأن هذه المسابقة القارية تسبق مباشرة مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 والتي يرغب المنتخب الهولندي في المنافسة بكل قوة على لقبها.

وكان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده هولندا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / زويت / بيِزوت.

خط الدفاع: باتريك فان أنهوُلت / ناثان آكي / فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / ديلي بليند / دمفريِس / ستيفان دي فراي.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم / كيفن ستروتمان / دي رون / فرانكي دي يونج / فان دي بيك / ديلروسون / توماس فيلينا.

خط الهجوم: راين بابل / بيرجوين / ممفيس ديباي / لوك دي يونج / بروميس / روزاريو تيتي.

ومن المتوقع أن يقوم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هولندية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: دمفريِس / فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / ديلي بليند.

خط الوسط: دي رون / فرانكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: بيرجوين / راين بابل / ممفيس ديباي.

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