الخطيب يضع شرطاً أساسياً من أجل عودة محمد فضل وحسام غالي للأهلي !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل عودة كلاً من الثنائي محمد فضل إضافة إلى حسام غالي إلى مناصبهُما الإدارية في النادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب قد اشترط على كلاً من الثنائي محمد فضل إضافة إلى حسام غالي العمل مع الكابتن هيثم عرابي في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، وذلك حتى يضمن كلاً منهما العودة من جديد إلى منصبه الإداري داخل النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب يرى أنه من الأفضل تواجد 3 أفراد للعمل في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بدون أن يكون فيه أحد رئيساً على الآخر، وهو الأمر الذي رفضه محمد فضل تماماً في جلسة يوم أمس السبت التي عقدها مع الكابتن محمود الخطيب، وذلك في ظل رغبة محمد فضل في العمل كرئيس لجنة التعاقدات على حساب هيثم عرابي.

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