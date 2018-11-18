ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا الأحد 18/11/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، حقق منتخب إنجلترا فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إنجلترا في المباراة كلاً من جيسي لينغارد في الدقيقة الثامنة والسبعين، إضافة إلى هاري كين في الدقيقة الخامسة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب كرواتيا في المباراة المهاجم أندري كراماريتش في الدقيقة السابعة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وبذلك رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط، ليضمن بذلك صدارة ترتيب المجموعة إضافة إلى تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، فيما استقر رصيد منتخب كرواتيا عند 4 نقاط ليضمن هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / جو جوميز / بن شيِلويل.

خط الوسط: إيريك داير / فابيان ديلف / روس باركلي.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كالينيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / تين يدفاي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / لوكا مودريتش / إيفان بيريسيتش / فلاسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: أندري كراماريتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي في المباراة، وذلك حينما انفرد النجم رحيم ستيرلينغ بحارس المرمى كالينيتش، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير حاول المنتخب الإنجليزي من جديد، وهذه المرة عبر المهاجم هاري كين، إلا أن خط دفاع منتخب كرواتيا إضافة إلى حارس المرمى كالينيتش حافظوا على نظافة شباكهم من الأهداف.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين تلقى منتخب كرواتيا ضربة موجعة للغاية بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها ظهيره الأيمن سيمي فرساليكو مما جعله غير قادراً على إكمال المباراة، وهو الأمر الذي دفع الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب أنطونيو ميليتش بدلاً منه.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، في شوط المباراة الثاني دخل كلاً من منتخب عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة وأن نتيجة التعادل سواء إيجابية أو حتى سلبية سوف تجعل كلاهما يفشل رسمياً في التأهل إلى المربع الذهبي من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين تلقى أصحاب الأرض صدمة قوية للغاية، وذلك بعدما نجح منتخب كرواتيا في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم أندري كراماريتش بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الكرواتية الحاضرة في مدرجات ملعب ويمبلي.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية سعياً لتعديل النتيجة ومن ثم قلب الطاولة على ضيفه، وذلك من خلال إشراك اللاعب ديلي آلي بدلاً من اللاعب روس باركلي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين، دفع المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بآخر أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي جيسي لينغارد إضافة إلى جادون سانشو بدلاً من الثنائي فابيان ديلف إضافة إلى ماركوس راشفورد.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين إِستغل المنتخب الإنجليزي ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع منتخب كرواتيا، لينجح على إثره في تسجيل هدف التعادل عبر البديل جيسي لينغارد وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير الإنجليزية وخاصة من طرف المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين كاد المنتخب الكرواتي يتقدم من جديد في النتيجة، وذلك حينما سدد المدافع فيدا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن اللاعب جيسي لينغارد أبعد الكرة من على خط المرمى مبقياً على آمال منتخب بلاده في التأهل.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير واصل المنتخب الإنجليزي إستغلال الثغرات في خط دفاع منتخب كرواتيا، لينجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة وهذه المرة عبر قائده هاري كين وسط حالة من الصدمة من جانب لاعبي منتخب كرواتيا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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