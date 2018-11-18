ملخص مباراة بلجيكا وسِويسرا الأحد 18/11/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة بلجيكا وسويسرا، حقق منتخب سويسرا فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه منتخب بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018 في مدينة لوزيرن على أرض دولة سويسرا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب سويسرا في المباراة كلاً من الظهير الأيسر ريكاردو رودريغيز في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء، إضافة إلى المهاجم هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الحادية والثلاثين والدقيقة الرابعة والأربعين والدقيقة الرابعة والثمانين، وأيضاً المدافع إِلفيدي في الدقيقة الثانية والستين.

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أما أهداف منتخب بلجيكا في المباراة فقد سجلها اللاعب تورغان هازارد في الدقيقة الثانية والدقيقة السابعة عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وبذلك رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 9 نقاط ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، فيما استقر رصيد منتخب بلجيكا عند 9 نقاط في المركز الثاني.

وجاءت تشكيلة منتخب بلجيكا في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفايِرليد / فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / يوري تيليمانس / ناصر الشاذلي.

خط الهجوم: إيدين هازارد / تورغان هازارد / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ملخص مباراة بلجيكا وسويسرا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بلجيكا وسويسرا، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية اشتعلت أجواء المباراة كثيراً، وذلك بعدما إِستغل منتخب بلجيكا خطأ فادح من المدافع السويسري إِلفيدي، لينجح على إثره في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر اللاعب تورغان هازارد وسط حالة من الصدمة من طرف لاعبي منتخب سويسرا.

ولم يكتفِ منتخب بلجيكا بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة السابعة عشر ومن هجمة مرتدة سريعة نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له تورغان هازارد الهدف الثاني الشخصي له ولمنتخب بلاده في المباراة وسط حالة من الإنهيار النفسي من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين سنحت أمام منتخب سويسرا فرصة مثالية للغاية من أجل إشعال أجواء المباراة من جديد، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها الظهير الأيسر ريكاردو رودريغيز بنجاح محرزاً أولى أهداف منتخب بلاده في المباراة التي أصبحت أكثر سخونة بين الطرفين.

ولم يكتفِ منتخب سويسرا بذلك وحسب بل بحث أيضاً عن تسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة الحادية والثلاثين نجح منتخب سويسرا في مسعاه وذلك حينما إِستغل مهاجمه هاريس سيفيروفيتش ثغرة في خط دفاع منتخب بلجيكا لينجح على إثرها في تعديل النتيجة لمنتخب بلاده وسط حالة من الصمت الرهيب من طرف الجماهير البلجيكية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، حدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما نجح منتخب سويسرا في تسجيل هدفه الثالث في المباراة عقب استغلاله ضعف الخطوط الخلفية للمنتخب البلجيكي، وذلك عبر المهاجم هاريس سيفيروفيتش ليتقدم أصحاب الأرض للمرة الأولى في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مثير للغاية لمصلحة منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ملخص مباراة بلجيكا وسويسرا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بلجيكا وسويسرا، في شوط المباراة الثاني دخل منتخب سويسرا عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل ضمان مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، فيما حاول منتخب بلجيكا أن يقوم بقلب الطاولة على مضيفه أو الإبقاء على تأخره بنفس النتيجة على أقل تقدير حتى يتمكن من الحفاظ على صدارته لترتيب المجموعة الثانية.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين كَاد منتخب سويسرا ينجح في تسجيل رابع أهدافه في المباراة، وذلك حينما انفرد المهاجم هاريس سيفيروفيتش بحارس المرمى تيبو كورتوا، إلا أن المهاجم هاريس أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية ليضيع على منتخب بلاده فرصة زيادة الضغوطات على لاعبي المنتخب البلجيكي.

وبعدها بعشرة دقائق فقط لا غير واصل المنتخب السويسري إصراره على التسجيل، وهذه المرة نجح في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له المدافع إِلفيدي الهدف الرابع وسط ثغرات دفاعية غريبة في الخطوط الخلفية لمنتخب بلجيكا.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً للعودة من جديد في أجواء المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم ميتشي باتشواي بدلاً من اللاعب ناصر الشاذلي.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى جاءت الدقيقة الرابعة والثمانين وحينها حسم منتخب سويسرا الأمور نهائياً بعدما سجل له المهاجم هاريس سيفيروفيتش الهدف الخامس قاضياً على جميع آمال منتخب بلجيكا في التأهل، لتذهب المباراة بعد ذلك إلى نهايتها دون أن تشهد أي جديد على وقع فوز تاريخي لمصلحة منتخب سويسرا الذي ضمن مقعده في المربع الذهبي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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